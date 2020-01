Exclusief voor abonnees Nog kwart miljoen Australiërs moeten vluchten 11 januari 2020

Bijna een kwart miljoen inwoners van de zuidoostelijke Australische deelstaat Victoria hebben de dringende oproep gekregen zo snel mogelijk een veilig onderkomen te zoeken om te ontkomen aan de bosbranden. De autoriteiten zijn bang dat stijgende temperaturen en onberekenbare winden de vlammen verder zullen aanwakkeren, ondanks enkele regenbuien. Ook mensen in de deelstaten New South Wales en South Australia is gevraagd te vertrekken. Hoeveel mensen daar een oproep hebben gekregen, is niet bekend. Het leger staat klaar om ondersteuning te bieden bij evacuaties. Volgens de autoriteiten zullen de komende uren "zeer, zeer beproevend zijn". Eerder werden er ook al vele duizenden mensen geëvacueerd in de kustregio ten zuiden van Sydney. De bosbranden hebben al zeker aan 27 mensen en 1 miljard dieren het leven gekost. In verschillende Australische steden kwamen gisteren tienduizenden mensen op straat uit protest tegen de regering van Scott Morrison. Ze eisten een betere aanpak van de klimaatproblematiek en een adequater optreden tegen de bosbranden.

