Nog iets nodig voor Halloween? Bobbejaanland verkoopt een spookhuis

17 oktober 2019

Een bewegend bed, een plafond dat naar beneden komt, een bebloed toilet of een griezelig echt skelet: wie wil, kan het allemaal in één keer in huis halen, want Bobbejaanland verkoopt z'n spookhuis 'Nightmare Motel'. De griezelkamer opende 3,5 jaar geleden in het pretpark en het contract met de leverancier loopt bijna af. 'Nightmare Motel' is ingericht in een gebouw van Bobbejaanland - dat is uiteraard niet te koop, wel alle decors en licht- en geluidseffecten. De bouw van de attractie heeft zo'n 80.000 euro gekost. Leverancier El Dracco Entertainment hoopt er nu nog zo'n 10.000 euro voor te krijgen. Bobbejaanland zelf overweegt een bod, maar "wij hebben al zes spookhuizen". Vanavond opent in het pretpark zo nog de 'Yummy', een nieuw griezeldoolhof op basis van de gelijknamige horrorfilm die in december uitkomt. (JVN)

