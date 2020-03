Exclusief voor abonnees Nog héél snel bij de kapper langsgeweest? 26 maart 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verscheen gisteren met een opvallend frisse snit op de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Hij is dus ofwel nog voor de collectieve sluiting van de kappers snel even een salon binnengeglipt. Ofwel liet Jambon iemand aan de slag gaan met de knip-het-zelftips die gisteren in onze krant stonden...

