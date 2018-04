Nog heel klein beetje hoop op CL-ticket 20 april 2018

Chelsea houdt de hoop op een Champions League-ticket nog een klein beetje levend. Met een geroteerd elftal, met Eden Hazard, Willian en Fàbregas op de bank, wonnen The Blues met het kleinste verschil bij revelatie Burnley. De tweede winst op rij. De kloof met Tottenham, vierde in de stand, werd verkleind tot vijf punten. Toch wordt het niet simpel om die nog te dichten met vier speeldagen voor de boeg. Hazard viel een kwartier voor tijd in - enkele mooie acties. Courtois was kansloos bij het tegendoelpunt.

