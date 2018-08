Nóg geval van gaybashing op Antwerp Pride 14 augustus 2018

Nadat zaterdag al een 39-jarige man aangevallen werd op de Antwerp Pride, heeft zich gisteren nog een man gemeld die slachtoffer geworden is van gaybashing op het holebifestival. Een 28-jarige man kreeg zondagavond, op de 'closing party', homofobe opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Daarna werd hij geslagen en tegen de grond geduwd, waardoor hij even het bewustzijn verloor. De man moest even naar het ziekenhuis voor controle. Het slachtoffer, dat liever anoniem wil blijven, zegt erg geschrokken te zijn. De politie neemt de zaak ernstig en verhoort een getuige. Het eerdere slachtoffer van gaybashing moet ook deze week een officiële verklaring gaan afleggen. (NBA)