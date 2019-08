Exclusief voor abonnees Nog geen WK-minimum voor Milanov FLANDERS CUP 19 augustus 2019

Nog geen WK-minimum voor Philip Milanov. De 28-jarige discuswerper bleef zaterdag op de Flanders Cup in Kessel-Lo op 64m14 steken, de WK-limiet staat op 65 meter. Tijdens de EB in Sandnes op 11 augustus gooide Milanov, vicewereldkampioen in 2015, wel 64m73 en daarmee staat hij voorlopig op de 29ste plek op de ranking voor

