Exclusief voor abonnees Nog geen 'win for life' voor baby Victor 04 februari 2020

00u00 0

Twee baby's die aan de dodelijke spierziekte SMA lijden, hebben gisteren een gratis dosis Zolgensma - met een prijskaartje van 1,9 miljoen euro - gewonnen. Ondanks de felle kritiek is farmagigant Novartis dus gestart met de loterij. De kleine Victor Verdonckt uit Moorsele is niét bij de gelukkigen. "Zijn dossier is nog in voorbereiding bij het UZ Leuven en zal pas in de tweede ronde (over twee weken, red.) meedoen", zegt de familie. Momenteel buigt het Europees Geneesmiddelenbureau zich over de erkenningsaanvraag die is ingediend voor het 'Pia-medicijn'. Intussen werken Novartis, het RIZIV en het Belgische Geneesmiddelenagentschap FAGG al aan een deal om het medicijn metéén toe te kennen aan baby's met de spierziekte. (SSB)

