Nog geen vonnis in zaak SVK 16 juni 2018

De rechtbank heeft gisteren nog geen vonnis geveld in de zaak rond bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas. De firma en zaakvoerder Walter Verhaert staan terecht voor een resem inbreuken wegens onzorgvuldig omspringen met asbestafval. Er hangt hen elk een boete van 8.000 euro boven het hoofd. Verhaert en zijn vennootschap werden gedagvaard voor een hele resem inbreuken op de welzijnswetgeving, in het kader van het asbeststort in de Langhalsbeekstraat. Nadat een actiecomité een filmpje over de gang van zaken op het stort overmaakte aan de media, begon de arbeidsauditeur een onderzoek. De beelden toonden onder andere zakken die scheuren, stof dat ronddwarrelt en werknemers zonder beschermkledij. Diverse inbreuken werden volgens het parket vastgesteld. "Werknemers werden daarbij bewust blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen", klinkt het. Verhaert en SVK vragen de vrijspraak. Normaal werd gisteren het vonnis uitgesproken, maar dat is uitgesteld naar 29 juni. (DND)

