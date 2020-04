Exclusief voor abonnees Nog geen vergunning of winkels, maar eerste steen 'nieuwe Uplace' komt er in 2021 24 april 2020

Na 15 jaar vol procedureslagen heeft CEO Jan Van Lancker gisteren het Uplace-project in het Vlaams-Brabantse Machelen definitief begraven. "We hebben meer dan 90 miljoen euro geïnvesteerd in Uplace, allemaal voor niets. We hebben het niet gehaald", aldus Van Lancker. Uplace gaat nu voor een nieuw project op de site: 'Broeklin', naar het New Yorkse stadsdeel. Kostprijs: 500 miljoen euro. Een vergunning is er nog niet, al maakt men zich sterk dat het deze keer niet zo lang zal duren. Het enthousiasme over de 'werkwinkelwijk' - met plaats voor maakwinkels waar producten op maat van de klant gefabriceerd worden, én voor natuur en cultuur - is groot, klinkt het. Kandidaat-uitbaters zijn er nog niet. De eerste steen zou volgend jaar al gelegd worden. (RDK)

