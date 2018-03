Nog geen risico met Yaremchuk 31 maart 2018

Bij Gent is Roman Yaremchuk nog niet klaar voor de match op Anderlecht. De spits is sneller dan verwacht hersteld van zijn hamstringblessure, maar de start van de play-offs komt net iets te vroeg. "Hij heeft individueel gelopen, net als Christriansen die geblesseerd is aan de kuit", zegt Vanderhaeghe. "Voor Yaremchuk is het nipt, want hij heeft nergens meer last van. Maar het risico is te groot om hem nu al te zetten. Volgende week kan dat een ander verhaal zijn." Janga is wel fit, hij traint al een week mee. Asare trainde niet mee omwille van een verkoudheid, maar hij geraakt speelklaar. (RN)