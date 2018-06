Nog geen oplossing voor Wachtlijst-ouders 22 juni 2018

00u00 0

De gesprekken op Vlaams niveau rond één inschrijfdatum voor alle scholen, zitten muurvast. Tot groot ongenoegen van de Wachtlijst-ouders die dit jaar al in volledige chaos doorbrachten. "Een kleine stap in de goede richting zou één Vlaamse tijdslijn om zowel de concurrentie tussen scholen te beperken als het strategisch inschrijven van ouders op verschillende scholen. Als we nu lezen dat de N-VA vindt dat deze de 'vrije schoolkeuze' belemmeren, zijn wij met stomheid geslagen", zegt Leen Schelfhout, één van de actievoerders. "Als er niets verandert, moeten ouders volgend jaar door dezelfde waanzin om een plek voor hun kind te bemachtigen. Bovendien komt er volgend jaar nog een extra belastende factor bij: een capaciteitstekort", stelt Arduin Cielen. Maandag gaan de actievoerders naar minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). (NBA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN