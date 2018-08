Nog geen Nakamba 04 augustus 2018

00u00 0

Ivan Leko kan nog geen beroep doen op Nakamba. Hij traint opnieuw met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit: "Na elf weken zonder training heeft hij nog wat tijd nodig." Ook voor Mechele komt de match te vroeg. Denswil (contractuur) is twijfelachtig. Afwachten of Dennis en Diatta wel in actie kunnen komen. Leko was lovend voor de vervanger van Nakamba, namelijk Mats Rits: "Op een positie die eigenlijk niet de zijne is, heeft hij het niet slecht gedaan. We zullen zien hoe we het zondag invullen. Of we nog steeds op zoek zijn naar een doublure voor Nakamba? Dat mag ik hopen, ja (grijnst)."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN