Nog geen licentie voor Mitchelton-Scott

Net als vijftien collega-ploegen hebben Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal hun WorldTourlicentie beet voor de komende drie seizoenen. Alleen het Australische Mitchelton-Scott zit nog in de wachtkamer. Hun dossier wordt verder bestudeerd. Het Franse Cofidis keert terug op het hoogste niveau. Op Procontinentaal niveau was er goed nieuws voor Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Corendon. Bingoal-WB heeft zijn licentie nog niet beet, maar dat is "een formaliteit", zegt manager Christophe Brandt. (BA)