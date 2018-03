Nog geen licentie voor KV Oostende en Eupen 22 maart 2018

Twee ploegen hebben volgens Sporza nog geen licentie gekregen in eerste zit: KV Oostende en Eupen, die tot de laatste speeldag streden tegen de degradatie. Voor de andere ploegen in eerste klasse is er geen probleem. Bij de kustploeg situeren de problemen zich vooral bij de kwijtschelding van de schulden door oud-voorzitter Marc Coucke én bij een paar vraagtekens rond zijn opvolger Peter Callant. Ook Eupen moet een paar dingen verduidelijken. Anderlecht kreeg wel een licentie, maar is toch opgeroepen door de commissie. Zij zouden meer uitleg moeten geven in verband met de licentie van een andere club, naar alle waarschijnlijkheid Oostende.

HLN