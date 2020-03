Exclusief voor abonnees Nog geen lente HET WEER 04 maart 2020

00u00 0

Vandaag wordt het, na een koude ochtend met op verschillende plaatsen grondvorst, een overwegend droge en vrij zonnige dag. De meeste zon is wel voorzien voor het eerste deel van de dag, want in de loop van de namiddag komen er steeds meer wolkenvelden vanuit Frankrijk. Dat is de bewolking die tegen de avond wat lichte regen zal geven in het westen. De maxima liggen rond 9 graden bij een matige zuidwester.

