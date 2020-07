Exclusief voor abonnees Nog geen kaskrakers, wel al 'volle' zalen HOERA, DIT MAG WEER: BIOSCOOP 02 juli 2020

Het is nog wachten op de grote kaskrakers, maar toch is er al leven te bespeuren na de opening van de bioscopen gistermiddag. Zowel in de Kinepolis in Gent (foto) als in de UGC in Antwerpen liepen er al zalen goed 'vol'. "Wel maar met dertig procent capaciteit, uiteraard", benadrukt theatre manager van UGC Antwerpen Michael De Geynst. In Antwerpen doet de eerste vertoning van actiekomedie 'My Spy' bijvoorbeeld zaal 9 meteen uitverkopen. Oude rotten komen het aanbod verkennen en jonge knapen vieren hun goed rapport. "Vaste klanten, die we persoonlijk kennen en al maanden niet meer hebben gezien, komen naar ons toe om praatjes te slaan. Ik heb zo al twintig verschillende smalltalks gehad in een halfuur. Ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, maar het doet me wel plezier." UGC heeft onder meer voorzien in duidelijke signalisatie en schermen tussen de verkooppunten. Alle snoep en popcorn zijn voortaan voorverpakt en rietjes zijn afgeschaft. (BSB)

