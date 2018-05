Nog geen groen licht voor lijst met zware beroepen 26 mei 2018

Zoals verwacht heeft de federale regering nog geen groen licht gegeven voor de lijst met zware beroepen binnen de overheidssector. De christelijke en liberale vakbonden onderhandelden met minister Daniel Bacquelaine (MR) een lijst met overheidsjobs die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen, maar volgens Open Vld en N-VA is die veel te lang. Ook de premier zei duidelijk dat dit geen akkoord was. In welke mate hij op de hoogte was van de lijst van zijn partijgenoot, is niet duidelijk. De verwachting van CD&V en MR dat Open Vld en N-VA wel zullen plooien naar de verkiezingen toe, vegen de liberalen van tafel. "We gaan dit blijven verdedigen, ook al zullen sommige kiezers kwaad zijn. Er is ook zoiets als maatschappelijke verantwoordelijkheid." Hoe dan ook: volgens de premier is het nu eerst aan de sociale partners in de privésector om een advies over de zware beroepen te onderhandelen, en moet het Planbureau de financiële gevolgen doorrekenen. (ARA/IVDE)

