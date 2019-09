Exclusief voor abonnees Nog geen duidelijkheid over tv-rechten 13 september 2019

"De tender wordt in oktober of november gelanceerd." Ook al is er nog geen akkoord omtrent het collectief verkopen van de televisierechten in het voetbal, de voorbereidingen gaan gewoon verder. Dat bevestigde Pierre François (Pro League). Enkele topclubs denken eraan om de rechten van hun wedstrijden zelf te verkopen. In januari volgend jaar wil de Pro League een beslissing nemen. Voorts kwamen de profclubs tot een overeenstemming omtrent het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Dat wordt nu helemaal verboden. François maakte ook bekend dat de Pro League verhuist naar Tubeke en dat er een akkoord is over de financiering van het arbitrageplan van de voetbalbond en over de aanstelling van Layec. Er werd ook een 'Liaison committee' opgericht. Dat comité zal in gesprek gaan met de KBVB.

