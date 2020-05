Exclusief voor abonnees Nog geen duidelijkheid over sportkampen, "maar geen zorgen" 25 mei 2020

Vrijdag werd besliste dat de zomerkampen mogen doorgaan. Dat veroorzaakte meteen een stormloop op de inschrijvingen voor sportkampen, maar daar is voorlopig nog geen groen licht voor. Vlaams minister van Sport Weyts (N-VA) heeft samen met de andere ministers van Sport een paar weken geleden een advies over de heropstart voor de volledige sportsector overhandigd aan de Veiligheidsraad, waar ook sportkampen in vervat zaten. "We hopen dat de Veiligheidsraad zich bij de volgende vergadering (normaal op 3 juni, red.) uitspreekt over dat plan", aldus Weyts. "Maar het overgrote deel van de sportkampen moet zich geen zorgen maken."

