Nog geen Carrasco, die wel Zwitserland hoopt te halen 16 november 2018

Het blijft aanslepen. Yannick Carrasco kon nog steeds niet naar België afreizen door paspoortproblemen. De vleugelspeler van Dalian, die zijn team afgelopen weekend nog hielp aan het behoud, was gisteren niet aanwezig op de Heizel en onderhoudt individueel zijn conditie in China. Dat doet Carrasco omdat hij hoopt Zwitserland te halen. Ook de technische staf sluit niet uit dat hij alsnog aansluit. Tegen beter weten in? (PJC)