Nog geen Butez op eerste training

De kop is eraf. Gisterochtend trainde Antwerp FC - achter gesloten deuren - een eerste keer, en dat onder de nieuwe T1 Ivan Leko. "Het is de eerste training sinds lang, dus het is weer wennen om vriend te worden met de bal en het gras", vertelde de Kroaat aan de clubmedia. "De spelers moeten weer genieten op het veld. Als dat lukt, volgt de rest vanzelf. Het wordt een lange voorbereiding op elk vlak: technisch, tactisch, mentaal en fysiek. We hebben veel werk, maar, als de spelers zin hebben, zullen ze genieten van de training en aftellen naar de volgende." Naast Lamkel Zé ontbraken ook Defour, Mbokani en Arslanagic, van wie de contracten eind deze maand aflopen. Ook nieuwe doelman Jean Butez was er niet bij. Hij moest nog enkele medische testen afleggen en pikt normaal vandaag aan. Met Louis Verstraete was er toch één nieuw gezicht te bespeuren, tenzij u Jonathan Bolingi - vorig seizoen verhuurd aan Eupen - ook meetelt. (MVS)

