Nog geen beursgang in zicht

De plannen om Belfius gedeeltelijk naar de beurs te brengen, blijven voorlopig in de koelkast. "Het is niet opportuun", zegt topman Marc Raisière. De federale regering had bij het begrotingsakkoord in de zomer beslist om tot 30% van de aandelen van Belfius naar de beurs te brengen. Maar de regering stelde die operatie begin september uit omwille van het ongunstige beursklimaat. De markten leden toen onder de financiële crisis in Turkije en de oplaaiende handelsspanningen tussen de VS en China. Zes maanden later is de situatie niet verbeterd, zo klinkt het bij Belfius. "De markten blijven volatiel en de rente blijft laag." Volgens Jos Clijsters, die volgens het zakenblad 'Trends' volgend jaar stopt als voorzitter, staan de markten "ook niet te springen voor een beursintroductie van een bank". (FrD)

