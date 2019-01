Nog geen auto's wel al 2.000 feestvierders 21 januari 2019

00u00 0

Met pompende technobeats hebben tweeduizend feestvierders zaterdagnacht de Brusselse Hallepoorttunnel, die twee jaar gerenoveerd werd, op gepaste wijze heropend. Het was de bekende discotheek Fuse die de eer kreeg om er een rave party te organiseren. Ook Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) tekende present. "Maar liefst 12.500 mensen - onder wie zelfs uit de Verenigde Staten - wilden erbij zijn, maar uit veiligheidsoverwegingen was er maar voor tweeduizend man plaats. Het was een meer dan geslaagd feest. We zullen met Fuse bekijken of we dit soort evenementen op nog andere iconische plekken in Brussel kunnen organiseren."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN