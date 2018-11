Nog even samen genieten 22 november 2018

Victor Campenaerts trainde de voorbije dagen al op Lanzarote en koppelde daar het nuttige aan het aangename. Vriendin en zwemster Fanny Lecluyse nam immers ook deel aan de olympische stage en zo konden de tortelduifjes ook samen wat tijd doorbrengen op het strand. En dat de twee dolverliefd zijn is duidelijk. "I never want to stop making memories with you", zette Lecluyse bij deze foto. Nu de stage eropzit, kan Campenaerts stilaan aan zijn wegvoorbereiding met Lotto-Soudal gaan denken.

