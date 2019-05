Exclusief voor abonnees Nog even ontspannen voor internationals 22 mei 2019

Na de bekendmaking van de selectie van Roberto Martínez is het nog een dikke twee weken wachten op de duels tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). Wat doet een Rode Duivel dan als zijn clubseizoen er al opzit? Juist, op vakantie gaan. Zo werd Thibaut Courtois gisteren gespot op Ibiza. Het sluitstuk van Real blies even stoom af in beachclub Blue Marlin, een van de hotspots op het eiland. Beerschot-spelers Dante Vanzeir en Alex Maes vergezelden Courtois. (DMM)

