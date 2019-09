Exclusief voor abonnees Nog even een arm om de schouder en weg zijn ook de koningskinderen 03 september 2019

Ook voor de kinderen van Filip en Mathilde zwaaide de schoolpoort weer open. De koningin bracht prins Emmanuel (13) naar de Eurekaschool in Kessel-Lo. Op die school voor kinderen met leerstoornissen startte hij in z'n tweede jaar. De koning zette intussen prinses Eléonore (11) af op het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, waar ze aan haar laatste jaar op de basisschool begon. Broer Gabriël (16) is veranderd van school. Hij gaat niet meer naar het Sint-Jan Berchmanscollege, maar begon vorige week al op de International School of Brussels in Watermaal-Bosvoorde. Net zoals zijn oudere zus krijgt hij voortaan Engelstalig onderwijs. Prinses Elisabeth (17) begint deze week aan haar tweede en laatste jaar in Wales, op het UWC Atlantic World College.

