03 maart 2018

Er was heel wat beweging deze week in de Vlaamse tuintjes. Ik zag moestuiniers druk in de weer met vliesdoeken, oude lakens en dekens om hun kroost te beschermen. Citroen -en olijfboompjes kregen een jasje om, bloempotten werden ingeduffeld en kruiden afgedekt. Het vriest en nog geen klein beetje.

