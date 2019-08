Exclusief voor abonnees Nog enige Belgische in dubbelspel 31 augustus 2019

Als enige Belgische overleefde Mertens de eerste ronde in het dubbelspel. Voor Sander Gillé en Joran Vliegen bleef hun debuut op de US Open beperkt tot één wedstrijd. Tegen het achtste reekshoofd Granollers-Zeballos weerden ze zich donderdagnacht kranig, maar moesten ze toch met 6-7, 5-7 het onderspit delven. Kirsten Flipkens ging er met haar partner Johanna Larsson meteen uit (0-6, 4-6) tegen Kuzmova-Sasnovich, een nederlaag die wel aankwam. Elise Mertens en Aryna Sabalenka, het vierde reekshoofd op de US Open, wonnen met 6-3, 6-4 van Blinkova-Wang. (FDW)