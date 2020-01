Exclusief voor abonnees Nog eens zege voor vertonghen en alderweireld 23 januari 2020

Na vier matchen zonder dan toch eindelijk een zege voor Tottenham in de Premier League. De eerste van het jaar. Kleine opsteker. Na de scherpe start onder Jose Mourinho - vijf matchen, vier keer winst - verloren de Spurs de pedalen. Teruggevonden hebben ze die nog niet helemaal. In een saaie bedoening tegen Norwich sleepten Dele en Son Tottenham naar de zege. Zowel Jan Vertonghen als Toby Alderweireld stonden in de basis. De uit blessure teruggekeerde Hugo Lloris nam de aanvoerdersband weer over. Een kwartier voor tijd werd Vertonghen, die voor rust even naar de heup tastte, vervangen. In afwezigheid van Harry Kane snakken de Spurs naar een diepe spits. (KTH)