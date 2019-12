Exclusief voor abonnees Nog eens 2.000 afleveringen 17 Jeroen Meus 27 december 2019

00u00 0

Met Loïc Van Impe op VTM ('Zot van koken') kreeg Jeroen Meus (41) in 2019 een kakelverse concullega, maar ook de tweetalige foodvlogger kon niet aan de kijkcijfers van 'Dagelijkse kost' knabbelen. De populairste kok van Vlaanderen liet zijn keuken wat verbouwen, maar bleef voor het overige doen wat hij nu al bijna tien jaar doet: bordjes lekker eten maken en vriendelijk zwaaien naar de fans die even binnenpiepen. Op 19 november presenteerde Meus zijn 2.000ste aflevering. "En voor mijn part komen er nog 2.000 bij", zegt hij op de rand van het nieuwe jaar. "Volgend jaar zitten we al aan ons tiende seizoen. Ik heb me laten vertellen dat we dan het langst lopende kookprogramma op de Vlaamse tv zijn. Langer dan Piet (Huysentruyt, red.) indertijd, toch wel straf. Maar eerlijk, die records interesseren me eigenlijk niet. Ik kreeg vandaag nog een briefje van een moeder. 'Mijn zoontje eet spruiten dankzij jou', schreef ze. Daar doe ik het voor." (DB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis