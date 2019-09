Exclusief voor abonnees Nog eens 120 ontslagen bij Punch Powertrain 26 september 2019

De directie van Punch Powertrain in Sint-Truiden heeft nog eens 120 ontslagen aangekondigd. In totaal verdwijnen zo 308 jobs. De 120 ontslagen - 32 arbeiders en 88 bedienden - vallen binnen de R&D-afdeling en de ondersteunende diensten. "De vorige ronde was alleen binnen de productie, dus we wisten dat er ook onder de bedienden ontslagen zouden vallen", zegt Nadia Gueroui van ACV-CSC Metea. Eerder kondigde de directie al de intentie tot collectief ontslag van 172 arbeiders en 16 bedienden in de Operations-afdeling aan. Momenteel zijn bij Punch Powertrain in Sint-Truiden 1.008 mensen werkzaam, van wie 473 arbeiders en 535 bedienden.