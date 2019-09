Exclusief voor abonnees Nóg een zetel verlies voor CD&V 3 verliezers 14 september 2019

De christendemocraten blijven klappen krijgen. Waren er nu verkiezingen, dan zou CD&V op amper 11,7% uitkomen - 2,5% minder dan bij de verkiezingen. Of in zetels vertaald: nog eentje minder dan de 12 die de partij vandaag overhoudt in het parlement. CD&V wilde niet reageren op de resultaten van de peiling. Nochtans was één van de conclusies van de Groep van 12, die de evaluatie moest maken van de verkiezingsnederlaag, dat de partij al te vaak had gezwegen uit angst kiezers te verliezen, terwijl die stilte er net voor zorgde dat de achterban afhaakte.

