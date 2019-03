Nóg een verrassing in 'De Mol': niemand valt af 25 maart 2019

00u00 0

Alweer een bijzondere aflevering van 'De Mol' gisteren. Nadat in de eerste aflevering duidelijk werd dat er vooraf nog geen mol gekozen was, is aflevering drie geëindigd zonder afvaller. Advocate Eva (foto) kreeg bij de eliminatie een rode duim toegewezen en moest de groep verlaten. Achteraf kreeg ze echter te horen dat die duim niet de slechtste, maar de snelste speler aanduidde. Wat er met Eva gebeurt, wordt pas volgende week duidelijk. HR-consulente Liesbeth blijft de enige afvaller tot nu toe. Er blijven nog negen kandidaten over, die ondanks de saboteur toch al 6.150 euro wisten te verzamelen. (MC)

