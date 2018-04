Nóg een Red Bull-team voor Marseille Loting Europa League 14 april 2018

In de halve finales van de Europa League krijgt Olympique Marseille andermaal een Red Bull-team voorgeschoteld. L'OM kwalificeerde zich na een spectaculaire kwartfinale door RB Leipzig uit te schakelen en wordt nu geconfronteerd met de Oostenrijkse zusterclub van het team van Ralph Hasenhüttl, die op haar beurt Lazio elimineerde in de kwartfinales. Marseille is favoriet voor de finale. In de andere halve finale staan met Arsenal en Atlético Madrid twee grootmachten tegenover mekaar. Het wordt de eerste Europese ontmoeting tussen de clubs van Arsène Wenger en Diego Simeone. (RN)