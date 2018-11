Nóg een makelaar verdacht van omkoping 08 november 2018

Er kan alweer een makelaar worden toegevoegd aan het lijstje met verdachten in het voetbalschandaal. Evert Maeschalck - die onder meer de zaken van Hans Vanaken, Birger Verstraete en Brandon Mechele behartigt én AA Gent recent nog aan trainer Jess Thorup hielp - werd enkele weken geleden al verhoord, zo bevestigt het parket. Hij werd niet gearresteerd, maar is wel in verdenking gesteld van actieve en passieve omkoping. Of Maeschalck voorwaarden kreeg opgelegd, is niet bekend. De mogelijke betrokkenheid van de makelaar verklaart waarom zijn vader, Johnny Maeschalck, niet langer de advocaat is van scheidsrechter Bart Vertenten. (BJM/TTV)

