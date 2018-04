Nog één laatste feest voor euthanasie 26 april 2018

In 'Vandaag over een jaar' ontvangt Cath Luyten opnieuw heel wat gasten die in één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren of zullen doen. Voor de 72-jarige Igna (foto) is dat zeker het geval. De vrouw heeft kanker en zal niet meer genezen. Ze is vastbesloten om euthanasie te plegen wanneer ze pijn begint te voelen, maar voor het zover is, wil ze nog een laatste feest geven. In 'Vandaag over een jaar' komt ze vertellen over haar plan. Maar of ze over een jaar zal terugkomen, kan ze niet garanderen.

