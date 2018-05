Nog een laatste avondwandeling Royal Wedding 19 mei 2018

Voor de fans van het Britse koningshuis ging de poort naar het walhalla gisteravond even open. Want plots - zo rond een uur of zes - kwam prins Harry met z'n broer William naar buiten om de toeschouwers te groeten. "Ik ben eigenlijk gewoon op weg naar de pub, hoor", grapte de bruidegom ontspannen. Hij nam uitgebreid de tijd voor selfies en korte praatjes. Voor de toeschouwers - die daar al vlot drie dagen aan het wachten zijn - was dat bezoekje écht het wachten waard. Zijn aanstaande bruid groette, samen met mama Doria, gisteravond nog de fans aan het Cliveden House hotel, waar ze overnachtten.

