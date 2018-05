Nog één keer Gert en 'Grillmasters', en dan gaat VIER met vakantie 31 mei 2018

Gert Verhulst en James Cooke zetten vanavond voor de laatste keer de deuren van hun boot open in de slotaflevering van 'Gert Late Night'. Samen met gasten Rob Vanoudenhoven, Gers Pardoel en kijker Jenne Van Opstal nemen ze afscheid van het lopende seizoen. Wanneer de Evanna opengaat voor een volgende reeks van de talkshow, is nog niet duidelijk. Maar voor het aan Gert en James is, pakt VIER nog uit met de finale van 'Grillmasters'. Daarin zetten de overgebleven kandidaten hun beste beentje voor om de titel van strafste barbecueduo van Vlaanderen binnen te rijven. Ze kregen een week de tijd om een driegangenmenu in elkaar te steken dat juryleden Peter De Clercq en Seppe Nobels van hun sokken blaast. Na vanavond schakelt VIER over op zomermodus, met elke avond een paar films of internationale crimeseries. (DBJ)

