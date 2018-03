Nóg een filmpje met dierenleed, nu in kippenkwekerijen 14 maart 2018

Na de fraude met vlees bij Veviba, zet GAIA het dierenleed opnieuw in de schijnwerpers met videobeelden van kippen in industriële kwekerijen. De dierenrechtenorganisatie filmde tussen oktober en december vorig jaar in zes grote pluimveehouderijen in Vlaanderen. Verschillende kippen hebben misvormde poten en zijn kreupel of hebben borstblaren en buikzucht - een vorm van vochtophoping rond de organen. "Talloze kippen liggen te creperen op hun rug, zieltogend snakkend naar adem. Anderen zijn letterlijk 'doodgegroeid'. Ook liggen er kadavers tussen de nog levende dieren", klinkt het bij voorzitter Michel Vandenbosch. Om ervoor te zorgen dat genoeg kuikens de slachtleeftijd halen, krijgen ze antibiotica toegediend.

HLN