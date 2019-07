Exclusief voor abonnees Nóg een festival afgelast: Sunary verkoopt amper 160 tickets 16 juli 2019

Amper 160 kaarten werden er verkocht voor het allereerste Sunary Festival, dat normaal op 24 augustus moest plaatsvinden in Diest. Veel te weinig, en dus last de organisatie het festival af. "Wie al een kaart had gekocht, krijgt zijn geld terug", zegt organisator Guido Appeltans. Hij had nochtans gerekend op 1.500 toeschouwers. "We hadden artiesten zoals Pat Krimson en Niels Feijen, die op Tomorrowland speelde. Een schitterende line-up, en dat voor een inkom van 9 euro. Maar als er geen belangstelling is, doen we de boeken liever dicht." (VDWT)