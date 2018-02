Nóg een dierenpartij voorgesteld 21 februari 2018

Eén dag na de voorstelling van de tweetalige partij DierAnimal in Brussel, is ook in Sint-Truiden een dierenpartij opgericht. Welzijn, Mens & Dier (WM&D) wil opkomen voor dierenrechten. Een dierenambulance, meer inspecteurs bij dierenwelzijn, een verbod op bestrijdingsmiddelen van bijen en een voedselbank voor huisdieren zijn enkele punten op de agenda van de partij.