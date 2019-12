Exclusief voor abonnees Nóg een bekroning erbij 17 december 2019

Zijn trofeeënkast raakt steeds gevulder. Voor het tweede jaar op rij heeft Philippe Clement (45) de Trofee Raymond Goethals gewonnen - geen coach die het hem ooit voordeed. "Dit is dan ook een grote eer", glunderde Clement, die het haalde voor zijn mentor van weleer: Michel Preud'homme. Wouter Vrancken, die met KV Mechelen naar 1A promoveerde en de beker won, werd derde. "Ik moet de staf, de spelers en de mensen van Genk én Club bedanken." Niet veel later kreeg Clement een knuffel van Dimitri de Condé, de technisch directeur van de uittredende landskampioen. En ook Genk-voorzitter Peter Croonen feliciteerde zijn ex-coach hartelijk. "Dat apprecieer ik heel erg. Dat ze na die teleurstelling (het vertrek van Clement naar Club, red.) toch gekomen zijn." Clement is op 15 januari ook de gedoodverfde favoriet om 'Trainer van het Jaar' te worden op het Gala van de Gouden Schoen. (NP)

