Nog drie spelers van Moeskroen maakten de overstap naar Luik 17 augustus 2019

Mbaye Leye is niet de enige (ex-)speler die afgelopen zomer de overstap maakte naar Moeskroen. Standard shopt graag in Henegouwen. Bij het begin van de voorbereiding kwamen Mergim Vojvoda en Selim Amallah de Rouches versterken. Twee weken geleden trok ook Noë Dussenne naar Sclessin. Tot nog toe heeft enkel Selim Amallah zich een instant-meerwaarde getoond. Een weifelend debuut op Cercle Brugge, outstanding in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Voor Vojvoda loopt de aanpassing wat stroever. De rechtsachter heeft veel volume, maar worstelt met zijn voorzet en kan voetbaltechnisch nog verbeteren. Zijn niet aflatende stijl is dan weer in zijn voordeel - een bijtertje. En dan is er nog Noë Dussenne. Zijn eerste match tegen STVV was - zacht uitgedrukt - niet geslaagd. Het is maar de vraag of hij de nodige stappen kan zetten de komende weken. (FDZ)

