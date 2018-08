Nog drie doden bij verschillende ongevallen op de weg 01 augustus 2018

00u00 0

In Zedelgem is een 70-jarige fietser gevallen toen hij over een brugje aan het rijden was in bosdomein Ter Lo. De man viel naar beneden in een gracht en was op slag dood. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en alarmeerde de hulpdiensten, maar hulp kon niet meer baten. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN