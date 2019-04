Exclusief voor abonnees Nog drie Belgen op medaillekoers in finale WB jumping 06 april 2019

Met elk 3 strafpunten achter hun naam blijven Niels Bruynseels en Olivier Philippaerts met stip in de running voor een podiumplaats, maar ook François Mathy Jr. maakt met 5 strafpunten nog kans op een medaille in de Wereldbekerfinale Jumping in het Zweedse Göteborg. Enkel Pieter Devos, die met twee weigeringen uitgesloten werd, moest de rol lossen. Niels Bruynseels was in die tweede proef de enige landgenoot die erin slaagde de barrage te halen. Met een sterk springende Delux van T&L leek hij ook in de barrage de nul te kunnen vasthouden, maar jammer genoeg stootte het duo een tikkeltje te laat af voor de laatste hindernis waardoor de voorste balk van de oxer viel en het duo naar de 6de plaats in de einduitslag verwezen werd. Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love en François Mathy Jr. met Uno de la Roque gingen in de basisronde elk één keer in de fout en moesten zo vrede nemen met een respectievelijke 11de en 15de plaats.

