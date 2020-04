Exclusief voor abonnees Nog dagen nablussen in afgebrand natuurgebied 24 april 2020

Een zwartgeblakerde vlakte: veel meer blijft er niet meer over van het door brand getroffen deel van natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Brandweermannen hebben het vuur, dat woensdagavond ontstond, intussen volledig onder controle, al zal er waarschijnlijk nog enkele dagen nageblust moeten worden. Het getroffen deel is wel een pak minder groot dan waar de beheerders eerst voor vreesden: het zou gaan om een 30 à 40 hectare. "Maar het blijft een ramp", klinkt het. "Uitgerekend de mooiste, oudste en meest kwetsbare gebieden zijn in vlammen opgegaan. Daarvan hebben we er maar een paar in Europa." Onder meer erg zeldzame plantensoorten zoals de beenbreek en de veenorchis zijn verloren gegaan. De politie en brandweer zijn intussen een onderzoek gestart. Brandstichting wordt niet uitgesloten, omdat bij een eerdere brand een paar weken geleden een brandversneller gevonden werd. (JVN)

