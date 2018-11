Nog cola? Of toch limonade? 10 november 2018

00u00 0

Eerlijk, we zijn nooit echt een grote fan geweest van Coca-Cola Light. Alleen smaakte het vroeger tenminste nog enigszins naar Coca-Cola. Maar met nieuwe smaken 'exotic mango' en 'ginger lime' gaat de frisdrank nu wel heel erg de limonadetoer op. Not our cup of, euh, cola. Als ik zin heb in limonade, grijp ik wel naar een Fanta mango ofzo. Prijs voor 6 blikjes van 25 cl: 3,99 euro. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN