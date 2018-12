Nog armer 15 december 2018

00u00 0

1 op de 12 Vlaamse kinderen groeit op in armoede, aldus de krant van gisteren. Het zal er niet op verbeteren. De koopkracht gaat steeds maar achteruit. De gewone man die vroeger nog genoot van een rente op zijn spaarcenten, blijft op zijn honger zitten. In dezelfde krant zeggen de woordvoerders van de banken dat de spaarder geen snelle stijging van de rente moet verwachten. De banksector wil dat de spaarder zijn centen investeert in 'duurzame, maar risicovolle' producten. Grootbanken pochen ieder jaar met hun prachtige resultaten. Een kruimeltje voor hun trouwe spaarders kan er niet af. En, van onze vijf regeringen (wat een luxe), moeten je ook al niet veel verwachten!

Frans Longin

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN