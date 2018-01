Nog altijd twijfel over dood broer Abaaoud 26 januari 2018

Het Brussels parket zegt niets te weten over de dood van Younes Abaaoud (17), de broer van topterrorist Abdelhamid Abaaoud. Bij de start van het proces tegen Jawad Bendaoud, de man die Abdelhamid onderdak bood na de Parijse terreur van 13 november 2015, verklaarde de Franse rechtbankvoorzitter dat Younes is gesneuveld in Syrië. In 2016 was de jongen al eens doodverklaard, maar wat later vingen speurders tekenen op dat hij nog leefde én op weg was naar huis voor een aanslag. Eind vorig jaar gingen Belgische speurders er alleszins nog van uit dat hij leefde, want bij het verhoren van de in Irak gevatte Belgische IS-terrorist Tarik Jadaoun werd expliciet naar hem gevraagd. (GVV)