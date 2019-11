Exclusief voor abonnees Nog altijd hinder bij De Lijn door stakingen in Vlaamse Rand 12 november 2019

De vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant gaat vandaag zijn achtste dag in. <<Er zal zeker hinder zijn in de Vlaamse Rand, maar waar en hoe groot, dat is onduidelijk>>, zegt De Lijn- woordvoerster Sonja Loos. Vandaag plegen de bonden en directie verzoeningsoverleg met een sociaal bemiddelaar, zodat er misschien een einde komt aan de staking.

Gisteren reed 10% van de chauffeurs in Vlaams-Brabant niet uit. Intussen namen ook chauffeurs van stelplaats Leuven deel aan de staking. De socialistische vakbond ACOD wil de acties bij De Lijn vanaf morgen uitbreiden naar heel Vlaanderen. Maar ACV en ACLVB hopen dat samen met de directie te verhinderen. <<De vertegenwoordigers van de bonden hadden een ontwerp- akkoord goedgekeurd, maar dat werd verworpen door hun achterban>>, aldus nog Loos, die beklemtoont dat de directie open blijft staan voor dialoog, <<in het belang van de chauffeurs en de reizigers>>.

Met de stakingsactie in Vlaams-Brabant wordt geprotesteerd tegen het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters, het niet toekennen van aangevraagde verloven, de slecht werkende personeelsadministratie en de manklopende organisatie in de technische diensten.

